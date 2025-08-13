Проф. Кантарджиев с предупреждение! Какво ни чака наесен

Очаква се увеличение на случаите на COVID-19 през есента, защото се появиха под под подварианти, които много лесно се разпространяват. Слава богу не са смъртоносни, не са опасни и няма да се връщат маските. Леко протича заразата.

Това каза проф. Тодор Кантарджиев, микробиолог, бивш шеф на Националния център по заразни и паразитни болести, по bTV.

По думите му респираторните заболявания са по-малко от миналата година по това време, като през горещите периоди опасни са ентеровирусите.

„Те се размножават в храносмилателната ни система и причиняват инфекция, която минава за няколко дни. Възрастните боледуват 24-28 часа с температура и болки по мускулите, нямаш сили да отидеш на доктор, а пък след два си толкова здрав, че нямаш нужда от доктор. При децата обаче може да се появи и обрив“, обясни той.

Тази седмица има един случай на Кримска-Конго хеморагична треска, която се пренася от кърлежи по добитъка, каза Тодор Кантарджиев.

„Козите са най-големият преносител. Обикновено тази опасна инфекция е свързана с кръвоизливи. Всички хора, които си чистят домашните животни да слагат медицински ръкавици и след това да ги мият със сапун или да ги дезинфекцират. В Южна България и в Източна България по Черноморието има области, където има кърлежи с хеморагична треска. Ако не слагаш ръкавици и пипаш кръвта на болния, е много опасно“, предупреди той.

Микробиологът коментира и тревожните новини, свързани с разпространението на чикунгуня в Китай. По думите му засега риск за България няма. У нас няма разпространение на денга, чикунгуня и зика и Слава богу всички случаи на денга са вносни, каза той.

„Става дума за една тропическа треска чикунгуня, която от 20 години за съжаление си имаме в Европа. Тя не се пренася от нашенските комари, а от тигровите. Преди 20 години с декоративните бамбуци си внесохме тигров комар. Трябва да внимаваме да няма наблизо вода, открити съдове с престояла вода, защото тези комари снасят яйцата си там и близо до къщата. Лошото беше, че зимата беше много топла и тигровите комари преживяха във водоемите“, каза Тодор Кантарджиев.

