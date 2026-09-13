СЗО предупреждава: Ебола може да причини най-смъртоносната епидемия досега
Над 2000 души са починали в Демократична република Конго, а вирусът продължава да изпреварва усилията за овладяването му
Следете всички новини, анализи и коментари за Зараза. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Над 2000 души са починали в Демократична република Конго, а вирусът продължава да изпреварва усилията за овладяването му
Необходима е финансова подкрепа
109 случая са потвърдени на континента, има хоспитализирани и смъртен случай сред пациенти с лабораторно доказана инфекция
Особено тревожни са данните за заразените медици
Банкнотите се оказват огнище на микроби и бактерии
Мелони настоява за заседание на ЕС по темата
Поставиха под карантина, завърнал се от Уганда
Нужни са спешни международни действия
Рискът от заразяване е много висок в ДР Конго, висок в региона, но нисък в световен мащаб
Броят на жертвите от епидемията от ебола расте
Симптомите могат да се появят между два и 21 дни след заразяването
СЗО следи под лупа плашещата статистика
Смъртоносната ебола излезе извън контрол: СЗО обяви международна тревога
Успокоиха света
Династия от нидерландското градче Влисинген може да се окаже в центъра на разпространение на новия вирус
Евакуират пътниците с полети до родните им страни
Стотици полицаи, международна евакуация и страх от хантавирус разтърсиха Канарските острови
YouTube инфлуенсърът Рухи Ченет разказа какво е правил
СЗО предупреди, че е възможно да бъдат регистрирани още случаи на хантавирус
Предава се от човек на човек