Опасна хранителна зараза удря цяла Европа. Застрашена ли е България?

Мащабно международно огнище на салмонелоза е регистрирано в 11 европейски държави, като между януари и май 2026 г. са потвърдени 109 случая. Заразата е свързана с консумация на покълнали семена от люцерна, а според европейското разследване вероятният източник са семена, внесени от Индия. Данните са от съвместна бърза оценка на Европейския орган за безопасност на храните и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.

Сдружение „За достъпна и качествена храна“ изразява тревога и призовава Българската агенция по безопасност на храните незабавно да провери дали засегнати партиди са достигнали до българския пазар.

Случаят показва колко бързо една замърсена суровина може да се превърне в трансграничен риск. Покълналите семена обикновено се консумират сурови, без термична обработка, а самият процес на покълване създава среда, в която бактериите могат да се размножават бързо. Затова дори малко първоначално замърсяване може да стигне до много хора в различни държави само за дни.

109 случая в Европа

Потвърдените случаи са регистрирани в Австрия, Белгия, Чехия, Дания, Финландия, Германия, Ирландия, Люксембург, Испания, Нидерландия и Обединеното кралство. Най-много заболели има във Финландия - 35 души, и в Обединеното кралство - 30 души. В Нидерландия случаите са 17, в Германия и Ирландия - по шест, в Белгия и Дания - по четири, в Люксембург - три, в Австрия - два, а в Чехия и Испания - по един.

Повечето заболели са възрастни хора, като сред тях преобладават жените. Регистрирани са 18 хоспитализации, което показва, че огнището не е само статистически сигнал, а реален здравен риск за уязвими групи.

Има и потвърден смъртен случай

Европейските здравни институции съобщават за един потвърден смъртен случай сред пациентите с лабораторно доказана инфекция. В доклада се уточнява, че във Финландия са регистрирани общо два смъртни случая - един при потвърден и един при вероятен случай на инфекция.

И двамата пациенти са страдали от тежки придружаващи заболявания. Затова експертите не могат категорично да определят салмонелозата като единствена причина за смъртта им. Въпреки това фактът, че огнището е засегнало възрастни хора и е довело до болнично лечение, засилва тревогата около разпространението му.

Следата води към Индия

Според разследването вероятният източник на заразата са семена от люцерна, внесени от Индия. Те са използвани за производство на покълнали семена, които след това са разпространени в различни държави от Европейския съюз.

Така се е стигнало до мащабно трансгранично огнище на Salmonella Bovismorbificans. Случаят е поредно предупреждение, че хранителната верига не спира на националните граници. Една суровина може да бъде произведена в една държава, преработена в друга, продадена в трета и консумирана в четвърта, преди рискът да бъде установен.

Защо кълновете са рискови

„Особено тревожно е, че покълналите семена се консумират сурови, без термична обработка. Ако семената са замърсени още при производството, съхранението или напояването, процесът на покълване - висока влажност и подходяща температура - създава идеални условия за бързо размножаване на бактерии като салмонела“, обясняват от Сдружение „За достъпна и качествена храна“.

От организацията допълват, че така дори минимално първоначално замърсяване може да се превърне в сериозен риск за здравето. Именно това прави покълналите семена толкова чувствителен продукт - те изглеждат леки, свежи и здравословни, но ако суровината е заразена, липсата на термична обработка оставя бактерията жива.

Как се проявява инфекцията

Инфекцията със салмонела обикновено се проявява между 6 и 72 часа след консумацията на заразена храна. Най-честите симптоми са висока температура, силни коремни болки, диария, гадене, повръщане и тежко обезводняване.

При малки деца, възрастни хора, бременни жени и хора с отслабена имунна система заболяването може да протече много по-тежко. Възможни са сепсис, продължително болнично лечение и дори смърт. Затова предупреждението е особено важно за хората, които редовно консумират сурови кълнове или ги добавят към салати, сандвичи и готови храни.

Призив към БАБХ

Сдружение „За достъпна и качествена храна“ призовава Българската агенция по безопасност на храните да извърши незабавни проверки дали засегнатите партиди са достигнали до българския пазар.

От организацията настояват при наличие на риск обществото да бъде информирано своевременно, а продуктите да бъдат незабавно изтеглени от търговската мрежа. Според тях безопасността на храните няма национални граници и подобни случаи изискват бърза реакция, ясна проследимост и публичност.

По-строг контрол по цялата верига

„От години нашето сдружение настоява за по-строг контрол върху вноса на хранителни суровини, повече лабораторни анализи, по-добра проследимост по цялата хранителна верига и пълна прозрачност при установяване на нарушения. Настоящото огнище още веднъж показва колко важни са координацията между европейските институции, ефективният официален контрол и навременното информиране на потребителите“, посочват от „За достъпна и качествена храна“.

Организацията призовава гражданите да бъдат внимателни при консумацията на сурови покълнали семена, да ги купуват само от сигурни търговски обекти и да следят информацията, публикувана от компетентните институции.

Случаят със салмонелата показва колко крехка може да бъде сигурността на една храна, когато суровината минава през дълга международна верига. За потребителите рискът е невидим - продуктът може да изглежда пресен и полезен, а всъщност да носи опасна бактерия. Затова най-важното сега е ясно - проверка дали засегнати партиди са достигнали България, бързо изтегляне при риск и навременна информация към хората, преди една европейска зараза да стане и български проблем.

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