Опасна хранителна зараза удря цяла Европа. Застрашена ли е България?
109 случая са потвърдени на континента, има хоспитализирани и смъртен случай сред пациенти с лабораторно доказана инфекция
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109 случая са потвърдени на континента, има хоспитализирани и смъртен случай сред пациенти с лабораторно доказана инфекция
От лабораторията заявиха, че поднасят своите извинения и ще компенсират семейството на детето
Всичките 248 деца от забавачката "Божур" и нейния филиал в Сливен са изпратени на изследване за салмонелоза. Детската градина е затворена, а изследван...
27 заболели за месец, а четири пъти повече от началото на годината След масовите заболявания на деца в две забавачки през последните дни РЗИ и БАБХ в...
Салмонелоза в детска градина „Гълъбче" във Варна. Това съобщи пред "Фокус" д-р Светла Станева, директор на Регионалната здравна инспекция във Варна. И...
Банско. Седемте деца и двете им преподавателки, които бяха настанени в болница със симптоми за хранително натравяне след лагер-школа в Банско, вече са...