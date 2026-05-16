Вирусните гурута от „Пастьор“ сложиха точката на хантавируса

Френският научен колос - Институтът Пастьор, излезе с пълен анализ за хантавируса и сложи точка на зараждащата се паника по света.

Анализът на Института, чрез неговия Национален референтен център за хантавируси, потвърждава, че рискът от глобална пандемия от хантавирус е нисък, тъй като вирусът не се предава лесно между хората.

Резултатите са публикувани в сайта на Световната здравна организация.

Изявлението бе провокирано от скорошния епидемичен взрив от вируса Андeс (Andes virus) на борда на круизния кораб MV Hondius в Атлантическия океан.

Директорът на института официално успокои обществеността, заявявайки, че учените познават механизма на вируса много добре и той не е силно инфекциозен.

Също така Институтът активно работи по разработването на специфични антитела, които да осигурят превантивна защита срещу вируса.

Установено е, че взривът е тръгнал от пътници, които са се заразили в Аржентина преди качването на кораба, а хантавирусите обикновено се предават само чрез гризачи (урина, изпражнения, слюнка).

Щамът Андес е изключение и може да се предава между хора, но това изисква близък, продължителен и директен контакт - съжителство или споделяне на храна, затова и рискът за масовата общественост остава минимален.

