Хора проглеждат с упражненията на акад. Норбеков

Проблемите със зрението са бич за съвременния човек, прекарващ часове пред екраните. Вместо традиционното увеличаване на диоптрите, известната методика на академик Мирзакарим Норбеков предлага коренно различен подход. Неговата система за гимнастика на очите обещава бързи и трайни резултати, но с едно важно условие – физическите упражнения нямат стойност, ако не са съчетани с правилна емоционална настройка и изправена стойка.

Философията на метода: Мускулен тонус и душевна сила

Преди да започнете реалното движение на очните ябълки, Норбеков изисква създаването на така наречения „корсет на здравето“ – перфектно изправено тяло, разгърнати рамене и широка, искрена усмивка. Според автора изкуственото поддържане на позитивна емоция изпраща сигнали до мозъка за пълно здраве и стартира процеси на самовъзстановяване. Упражненията се изпълняват без очила или контактни лещи, плавно и без излишно напрежение.

Основен комплекс от физически упражнения за очите

Гимнастиката се състои от няколко последователни фази, които тренират и релаксират очните мускули. Погледът се насочва максимално нагоре, сякаш искате да погледнете през челото си, а след това максимално надолу. Процедурата се повтаря по същия начин вляво и вдясно, без да се движи главата. Очите се движат по диагонал от долния ляв към горния десен ъгъл и обратно. След това с поглед се „рисуват“ големи геометрични фигури – квадрати, окръжности и обърнати осмици (знака за безкрайност) в двете посоки. Погледът се фокусира върху върха на носа, след което плавно се премества напред към хоризонта, търсейки максимално отдалечена точка.

Работа с тренировъчна таблица и палминг

Специфичен елемент в системата е използването на текстова таблица с различен размер на шрифта. Практикуващият се опитва да чете редовете от разстояние, при което буквите започват да се размиват. Чрез редуване на мигане и леко отпускане на фокуса се търсят моменти на абсолютно ясно виждане, което тренира гъвкавостта на лещата. Всеки комплекс завършва с „палминг“ – затваряне на очите и покриването им с топли, разтрити длани за няколко минути, осигуряващо пълна тъмнина и почивка за ретината.

Ключът към успеха е редовното практикуване

Норбеков подчертава, че мързелът е най-големият враг на здравето. За да има реален ефект и намаляване на диоптрите при късогледство, далекогледство или астигматизъм, комплексът трябва да се изпълнява ежедневно по два пъти. Пълният курс обикновено трае около четиридесет дни, през които тялото изгражда нови навици, а очните мускули възвръщат своята естествена еластичност и сила.

