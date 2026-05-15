Фармацевт посочи 7 лекарства, които не трябва да се смесват с чай

Някои популярни чайове могат сериозно да повлияят на действието на лекарства без рецепта и на медикаменти, изписвани от лекари. Това предупреждава Health, позовавайки се на фармацевти и медицински публикации.

Според специалистите определени билки и екстракти намаляват ефективността на лекарствата, а в други случаи увеличават риска от опасни странични ефекти като кървене. Експертите съветват хората да бъдат особено внимателни при комбинирането на билкови чайове със медикаменти.

Аспирин и риск от кървене

Фармацевтът Ерика Праути предупреждава, че някои чайове могат да взаимодействат с аспирина и да увеличат риска от кървене. Според данни на Singapore Medical Journal това важи най-вече за чайове със червена боровинка, джинджифил и гинко билоба.

Специалистите обясняват, че аспиринът забавя съсирването на кръвта, а комбинирането му със подобни билкови съставки може допълнително да повиши риска от кървене, особено в стомаха и мозъка.

Зелен и черен чай срещу желязото

Проучвания, публикувани в Frontiers, показват, че зеленият и черният чай могат да намалят усвояването на желязо. Причината е високото съдържание на танини, които образуват комплекси със желязото и пречат на организма да го усвои.

Според MedlinePlus това е особено опасно за бременни жени, жени след раждане, менструиращи жени и бегачи на дълги разстояния, които често приемат железни добавки.

Изследователи все пак отбелязват, че рискът може да бъде намален, ако чаят се пие поне час преди или след приема на желязо.

Фолиева киселина и риск за бременните

Някои проучвания показват, че прекомерната консумация на зелен чай може значително да понижи нивата на фолиева киселина в организма.

Според експертите катехините в зеления и улун чая затрудняват усвояването на фолат. Това е особено важно за бременните жени, тъй като ниските нива на фолиева киселина увеличават риска от спина бифида при плода.

Проблеми с обезболяващите

Според публикацията някои чайове, включително хибискус и напитки с кофеин, могат да повлияят на действието на ацетаминофен, познат още като парацетамол.

Част от тези чайове ускоряват изчистването на лекарството от кръвта, което може да намали неговия обезболяващ ефект или да съкрати времето на действие.

Омепразол и билкови екстракти

Проучвания показват, че чайове с гинко билоба, джинджифил и златист лешник могат да взаимодействат със омепразол - лекарство, използвано при гастроезофагеална рефлуксна болест и киселини.

Експертите предупреждават, че подобни комбинации могат да увеличат риска от кървене, тъй като част от билковите екстракти имат сходни странични ефекти.

Противозачатъчни и билков чай

Някои билкови чайове, особено лайка и жълт кантарион, могат да намалят ефективността на противозачатъчните хапчета.

Според специалистите при редовна употреба на подобни билки е препоръчително да се оставя интервал между приема им и този на медикаментите или да се премине към друг вид чай.

Лекарства за алергия

Експертите предупреждават и за взаимодействия между чайове с жълт кантарион или черен кохош и лекарства за алергия като Allegra.

Според публикацията тези билки могат да отслабят ефекта на медикаментите и да направят лечението по-малко ефективно.

Фармацевтите съветват хората, които редовно пият билков чай и приемат лекарства, винаги да се консултират със специалист за възможни взаимодействия. Особено силно предупреждение има за напитките със жълт кантарион, които не бива да се комбинират със много медикаменти без лекарски контрол.

