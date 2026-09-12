Фармацевт посочи 7 лекарства, които не трябва да се смесват с чай
Понякога тази комбинация може да доведе до кървене
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Понякога тази комбинация може да доведе до кървене
Отказа да даде проба за урина
Здравната каса ще плаща най-евтините медикаменти
Асена Сербезова изтеглила от наблюдение близо 280 медикамента
Прогнозата е осезаемо поскъпване при повечето лекарства да има в началото на 2023 г.
Въпросните медикаменти липсват легално в аптечната мрежа у нас
Има много неща, които трябва да се съчетават и наблюдават
Това лечение трябва задължително да се води от лекар, казва проф. Иво Петров
Жената е с ампутиран крак, артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, хронична артериална недостатъчност
Πocĸъпвaнe нa aĸциитe нa ĸoмпaнии, paзpaбoтвaщи вaĸcини, дpyги мeдиĸaмeнти и тecтoвe зa ĸopoнaвиpyc
Държавният глава подписа и закон, с който се разрешава вносът на нерегистрирани медикаменти, съдържащи наркотични или психотропни вещества
Промяната ще облекчи хиляди пациенти, като намали събирането на документи
"Не се занимавам от вчера с волейбол. Наясно съм с медикаментите. Не бих си сложил главата в торбата", заяви хванатият с допинг играч на "Нефтохимик"...
Изпитванията дават шанс на пациентите да пробват най-модерното лечение Макар и все по-рядко у нас продължава да се гледа на изпитванията на нови лека...
Само заради оттеглянето на имуносупресорите НЗОК ще трябва да намери още 1 млн. лв.
Москва. Руският президент Владимир Путин е поръчал на здравното министерство на страната да окаже помощ, като предостави на Сирия медикаменти във връз...
Неотложни кабинети може да отменят джипитата след 20 часа, казва д-р Бойко Пенков