Арестуваха Тайгър Уудс

Бившият номер едно в света на голфа Тайгър Уудс беше арестуван по обвинение в шофиране под въздействието на алкохол, след като неговият автомобил "Land Rover" се преобърна на двулентов път близо до дома му на остров Джупитър във Флорида в петък следобед, съобщи шерифската служба на окръг Мартин, съобщава "Ройтерс".

15-кратният шампион от Големия шлем беше освободен по-късно в петък, като законът на Флорида изисква той да остане в затвора поне осем часа, преди да може да плати гаранция.

Уудс е изпреварвал камион, теглещ ремарке с висока скорост, когато е закачил задната му част, в резултат на което превозното му средство се е преобърнало от страната на водача, каза шериф Джон Буденсик на пресконференция.

50-годишният мъж е изпълзял през вратата на пътника преди пристигането на полицията. Тестът с дрегер в ареста на окръг Мартин не е отчел наличие на алкохол, като разследващите смятат, че състоянието му е било повлияно от наркотици или медикаменти.

Уудс е отказал да даде проба от урина – нарушение, което по законите на щата Флорида води до отделно обвинение. Няма данни за пострадали нито при него, нито при водача на другия автомобил.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com