Ясни са 9 от съперниците на Левски в Шампионска лига

След като “Левски” узакони титлата си в България, всички мисли на “сините” вече са насочени към участието в Шампионската лига. Новият шампион у нас ще започне от първия предварителен кръг на най-комерсиалния турнир. “Левски” влиза в състезанието с коефициент 7.

В момента статутът на “сините” е неясен, защото редица първенства не са определили шампионите си. Но 99,9% играчите на Хулио Веласкес ще бъдат в урната на непоставените отбори. И само чудо би пратило родния шампион при т.нар. фаворити.

В първия кръг на Шампионската лига участват 32 тима, само шампиони, които са разделени на две - по 16 поставени и още толкова непоставени.

Ето ги сигурните имена до момента

Има обаче 9 тима, които са сигурни, че ще бъдат сред поставените за първия кръг. Тоест към този момент са потенциални съперници на “сините” на старта на пресевките. Жребият за кръг I на Шампионската лига 16 юни, а мачовете от тази фаза са на 7/8 юли и 14/15 юли.

Сред въпросните отбори има някои стряскащи имена, като казахстанския “Кайрат”, който стигна до същинската фаза на турнира през този сезон. В групата на поставените са още редовните участници в евротурнирите - “Слован” (Братислава) и “Целие”.

Останалите възможни към момента съперници на “Левски” изглеждат напълно преодолими, не че тези по-горе са някакви колоси и нямат биене. Останалите сигурни, които могат да се паднат на “Левски” са, “Шамрок” (Ирландия), “Куопио” (Финландия), “Линкълн Ред Импс” (Гибралтар), “Борац” (Босна и Херцеговина), “Рига” (Латвия) и “Викингур” (Исландия).

“Сините” на Веласкес със сигурност няма да могат да се паднат със “Сабах”, който елиминираха през миналата година в Лигата на конференциите, както и шампионите на Беларус, Грузия, Литва, Черна гора и Сан Марино.

Ако “Левски” елиминира съперника си в първия кръг на Шампионската лига, то това означава, че “сините” ще имат минимум 8 мача в европейските турнири.

Защото евентуална елиминация от турнира на второто препятствие значи, че тимът отива в 3-ия кръг на Лига Европа.

А отпадане там е равно на участие в плейоф в Лигата на конференциите. Или казано по по-лесен начин, ако “Левски” премине първия кръг на Шампионската лига, се нуждае от елиминация на поне още един отбор, за да попадна в същинска фаза на състезание на УЕФА - Лигата на конференциите.

При отпадане в кръг I на най-комерсиалния турнир обаче, то столичани отиват във втория кръг на Лигата на конференциите. Но пък там ще играе само с отбори, които са отпаднали от Шампионската лига.

19 000 ще видят титлата на Левски след дългото чакане

В същото време над 19 хил. ще видят как “Левски” вдига титлата след 17-годишно прекъсване. В събота на “Герена” след мача с “Лудогорец” новият шампион на България ще получи златните медали и трофея.

А истерията у феновете, разбира се, е огромна. Десетки привърженици на столичани се наредиха на опашка 2,5 часа преди касите на “Герена” да отворят.

Част от привържениците чакаха няколко часа, за да си вземат билет за сюблимния момент - да видят как любимците им вдигат титлата пред пълния до краен предел “Георги Аспарухов”, включително и сектор “Г”, който отново ще бъде “син”.

В Европа се оглеждат за Хулио Веласкес

В Англия пък твърдят, че направилият шампион “Левски” Хулио Веласкес е обект на интерес от клубове в Европа.

Журналистът и коментатор Бен Джейкъбс обясни, че няколко тима вече следят ситуацията около испанския треньор и нищо чудно да го поканят през лятото.

Едва ли обаче Веласкес ще си тръгне от “Левски”, с оглед на факта, че именно със столичани спечели първия си трофей в кариерата си, а и го чакат тежки мачове в европейските турнири.

Хулио обикна България за 16 месеца

5 януари 2025 г. На официалния сайт на “Левски” е обявен новият треньор на тима. Името му изненада всички - Хулио Веласкес. Испанец, водил няколко популярни у нас европейски тима - “Виляреал”, “Бетис”, “Беленензеш”, “Удинезе”, “Алавес”, но без сериозен успех. В повечето целта е даденият отбор да бъде спасен от изпадане. А не, каквато е философията на “Левски” - винаги да се бориш за отличия.

Иначе кариерата му като наставник започва още на 30 години. Така той се превръща в най-младия треньор в историята на второто ниво на испанския футбол, след като поема дубъла на “Виляреал”.

Всъщност за последно Веласкес работи в бившия клуб на тогавашния мажоритарен собственик на “Левски” Наско Сираков - “Реал” (Сарагоса). Хулио пък бе едва вторият от своята страна, застанал начело на все още 26-кратните шампиони. Първият бе Пепе Мурсия, който изкара едва 4 мача, преди да бъде махнат.

Началото за испанеца при “сините” бе трудно

Тежки загуби в контролите, макар и да казват, че никой не гледа резултатите от предсезонните подготовки. Веднага се появиха твърдения от типа: “Този за нищо не става”. И нищо чудно да последва съдбата на първия испанец в клуба от “Герена”. Появиха се и твърдения, че ще се върне в родината си, за да реди шезлонги на плажа.

Само че Веласкес имаше други намерения. Въпреки че мнозина се присмиваха на аргументите му и статистиките, които вади след слаби мачове през миналия сезон, “сините” успяха да завършат на второ място. Нещо, което не се бе случвало от 10 години насам.

А през този под ръководството на испанския тактик от Саламанка “Левски” сложи край на най-дългата си серия без титла у нас - цели 17 години. Така чаканият момент настъпи в събота, когато пред изпълнения до краен предел стадион “Герена” “Левски” победи 1:0 ЦСКА 1948. И така хегемонията на “Лудогорец” - 14 поредни титли, което е изравнен световен рекорд, ще приключи.

Испанецът е истински фанатик на тема футбол

Той става и ляга с работата. Гледа, следи, анализира. Иска да е подготвен за всеки двубой максимално, без значение дали съперник е боксовата круша “Монтана”, или вечният враг ЦСКА.

С две думи казано - истински работохолик. Може да говори за футбол, дори и току-що да си го събудил от сън. Паралелно с това е и отличен психолог. Умее да говори с играчите. Има правилен подход - нещо, което е изключително важно в модерния футбол.

Държи много на срещи с медиите. За разлика от много наставници в елита испанският предводител на “Левски” желае да застане на пресконференция преди всеки един мач. Маниер, прихванат от европейските клубове, в които е работил.

И още един щрих - Веласкес знае как да измъква най-доброто от това, с което разполага. Защото “Левски” със сигурност не разполага с най-скъпата селекция у нас.

Всъщност испанският предводител на столичани натърти на това най-вече след една от трите последователни загуби от “Лудогорец” в рамките на по-малко от месец.

Но тогава хейтът към него бе огромен, защото няма нито един спечелен голям мач, визирайки дуелите с разградчани и с вечния съперник ЦСКА ,макар и червените да бяха в безумен състав заради решение на Христо Янев.

Е, “червените” вече бяха победени от отбора на испанеца. И по този начин Веласкес има победи над всички тимове, които са част от елита ни, откакто той пристигна по нашите ширини.

Още в началото на сезона, през лятото, при мнозина се появиха подозрения, че това е годината на “Левски” 8 мача в Европа. Елиминиране на “Апоел” (Беер Шева), който сега се бори за титлата в Израел, а много добре знаем, че тамошното първенство е доста по-силно от родното.

Веласкес има буен нрав

Експресивен е в действията си край тъчлинията. А веднъж неговия яд усети и скамейката на стадиона на “Славия”, след като с каратистки удар испанецът я разби. Но в края на сезона за него най-важното е, че “Левски” е на върха в класирането. Пък дали си победил някой веднъж или два пъти, или с какъв състав си излязъл в 19-ия кръг, остава в миманса.

Съпругата на испанския спец и синът им Хайме, вече се преместиха у нас. Живеят в апартамент в широкия център на София. Синът им ходи на детска градина. А цялото семейство много харесва България.

При всяка удобна възможност - свободен ден или няколко заради пауза, фамилия Веласкес не се отправя към родината си. А опознава България. Испанският спец обикаля родните забележителности и още повече опознава историята ни.

Отделно от това на Веласкес му допада и родната кухня. Няма любимо наше ястие, но традиционната българска храна му допада.

Че у нас му допада и му харесва, свидетелства и фактът, че треньорът на “Левски” учи и езика ни. Той редовно поздравява журналистите преди и след пресконференциите си. “Добър ден, здравейте”, на чист български изрича Веласкес при всеки допир с медиите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com