Драма във Франция - Ланс прати Нант към Лига 2

Тимът на Ланс победи Нант с 1:0 в откриващия мач от 33-ия кръг на френската Лига 1 и запази надеждите си в битката за титлата. Единственото попадение падна десет минути преди края, а успехът гарантира на домакините участие в Шампионската лига през следващия сезон. За Нант поражението се оказа фатално - тимът изпадна от елита за първи път от сезон 2012-13. Останалите двубои от кръга ще се изиграят в неделя вечерта.

Напрежението на "Болар-Делелис" се усещаше още от първите минути, но домакините трудно намираха път към вратата на съперника. Малко преди почивката Ланс стигна до попадение чрез Абделах Сима, но след намеса на ВАР голът беше отменен заради игра с ръка в нападение.

Нант също имаше своите шансове и можеше да обърка сметките на домакините. В началото на второто полувреме Йоан Лепенан се озова на отлична позиция, но пропусна една от най-чистите ситуации за гостите.

Решаващият момент дойде в 80-ата минута, когато Мезиан Соарес се възползва от колебание в защитата и прати топката във вратата за 1:0. Попадението взриви трибуните и остави Ланс на три точки зад лидера Пари Сен Жермен, макар и със мач повече.

С успеха тимът окончателно си осигури място сред участниците в Шампионската лига през следващия сезон. За Нант обаче вечерта се превърна в кошмарен край на дългия престой в Лига 1.

Първенство на Франция по футбол, мачове от 33-ия кръг на Лига 1:

Ланс-Нант - 1:0

Неделя:

Анже-Страсбург

Оксер-Ница

Льо Авър-Олимпик Марсилия

Мец-Лориен

Монако-Лил

Пари Сен Жермен-Брест

Рен-Париж ФК

Тулуза-Олимпик Лион

