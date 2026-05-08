Меси най-накрая разкри какво се случва между него и Роналдо

Лионел Меси направи откровена равносметка за дългогодишното си съперничество с Кристиано Роналдо в интервю пред телевизионния журналист Поло Алварес. Аржентинецът, който в момента защитава цветовете на Интер Маями, определи ерата на тяхното противопоставяне в Испания като нещо красиво за спортния свят.

Това, което се случи, бе красиво спортно съперничество. Нещо естествено е във футболния свят, сподели Меси. Той подчерта, че конкуренцията е била движена единствено от желанието за отборни и индивидуални успехи, докато са били съответно в Барселона и Реал Мадрид. По думите му, въпреки постоянните сравнения от страна на фенове и медии, връзката между двамата винаги е била добра и уважителна.

Чист професионализъм на терена

Световният шампион изрично посочи, че в тяхното съревнование не е имало нищо лично. Всичко, което стана, бе чист атлетизъм. Не се срещаме често, освен на мачове или церемонии, но винаги сме били в добри отношения, добави той. Аржентинецът признава, че макар сега да са в различни етапи от живота си – Меси в МЛС, а Роналдо в саудитския Ал Насър – спомените от техните битки остават едни от най-значимите в историята на футбола.

Исторически рекорд на хоризонта

Двамата титани на съвременния футбол се подготвят да поставят нов, немислим досега рекорд. Ако вземат участие в предстоящото Световно първенство това лято в САЩ, Канада и Мексико, те ще се превърнат в единствените футболисти в историята, участвали на 6 Мондиала. Към момента Меси и Роналдо са част от елитен клуб от играчи с 5 участия, но Мондиал 2026 им дава шанс окончателно да запишат имената си на върха на футболната вечност.

