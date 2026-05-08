Важен човек проговори. Зарязва ли Домусчиев Лудогорец

Знаковият им треньор Георги Дерменджиев каза мнението си

08 май 26 | 18:20
Пред Тема Спорт бившият треньор на Лудогорец Георги Дерменджиев разкри как вижда бъдещето на клуба.

"На много хора им се иска да се случи това нещо. Двамата са изключително сериозни и успели бизнесмени, които създадоха този отбор. Бих казал, че това е тяхната рожба. Не мисля, че ще вземат такова решение.

Гледах всички мачове на Лудогорец, Левски и ЦСКА. Разградчани допуснаха много грешки и когато направиш това се получава този краен продукт, и тимът няма да спечели титлата през този сезон.

В Лудогорец работят много разумни хора в управлението на клуба. Придобиха доста опит както на българско, така и на международно ниво. Всичко е много добре структурирано и не мисля, че ще се направят някакви резки завои.

Да, щом Левски е с такава преднина на първото място, заслужено спечели титлата. През целия сезон сините играха постоянно и това им донесе успех.


