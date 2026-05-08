Важен човек проговори. Зарязва ли Домусчиев Лудогорец

Пред Тема Спорт бившият треньор на Лудогорец Георги Дерменджиев разкри как вижда бъдещето на клуба.

"На много хора им се иска да се случи това нещо. Двамата са изключително сериозни и успели бизнесмени, които създадоха този отбор. Бих казал, че това е тяхната рожба. Не мисля, че ще вземат такова решение.

Гледах всички мачове на Лудогорец, Левски и ЦСКА. Разградчани допуснаха много грешки и когато направиш това се получава този краен продукт, и тимът няма да спечели титлата през този сезон.

В Лудогорец работят много разумни хора в управлението на клуба. Придобиха доста опит както на българско, така и на международно ниво. Всичко е много добре структурирано и не мисля, че ще се направят някакви резки завои.

Да, щом Левски е с такава преднина на първото място, заслужено спечели титлата. През целия сезон сините играха постоянно и това им донесе успех.





