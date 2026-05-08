Арне Слот отново се обяснява за контузените в Ливърпул

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот говори за здравословното състояние на своите играчи преди мача срещу Челси. Отборите ще играят утре в 36-ия кръг на английското първенство.

"Исак отново тренира с нас. Той започна да тренира за първи път вчера. Това е нещо положително.Той направи някои от упражненията вчера, така че се надявам, че ще може да ги направи някои от тях - или всичките - днес и ще видим колко ще го използваме утре. Мамардашвили ще тренира с нас за първи път днес, така че ще видим как ще реагира".

Относно състоянието на Алисон и Салах нидерландецът обясни:

"Алисон все още не тренира с нас, но е много близо до това. Мо също не е тренирал с нас още, но подобно на Али, той е много, много близо до това да започне.

"Ибу имаше лични причини да не е в състава, но беше с нас вчера и отново днес. Флориан не се чувстваше добре, но също тренира", завърши Слот.

