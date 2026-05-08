Ще се напъва ли Левски? Веласкес даде отговора

Треньорът на Левски - Хулио Веласкес сподели, че е много щастлив от завоюваната в предния кръг титла на България, но въпреки това тимът му ще играе на 100 процента в оставащите двубои. Специалистът говори пред медиите преди мача на "сините" срещу Лудогорец.

Двата отбора ще се изправят един срещу друг в мач от плейофите на Първа лига. Срещата на стадион "Георги Аспарухов" е утре от от 18:45 часа.

"Отборът реагира по невероятен начин на ситуацията. Имахме три дни почивка, както и три дни, в които тренирахме усилено. От първия ден, в който се върнахме към тренировките, показахме сериозна работа. Ние сме невероятен колектив и това не е изненада.

Има доста емоционални ситуации около този двубой, но независимо, че ще ни връчват Купата, няма да промени отношението ни. Понякога забравяме да се забавляваме, но ще дадем всичко от себе си във всички мачове до края. От ден 1 се готвим много сериозно за този мач.

Имам различен поглед върху нещата. Истина е, че сме шампиони. Влизаме в този мач отговорно, без излишно напрежение, но със заслужената привилегия да се забавляваме в този мач. Това не значи, че ще бъдем отпуснати. Фокусът ни е ясен. Логично е, че ще се опитаме да играем добре и да победим.

Но утре идват "Лудогорец", "Байерн" (Мюнхен) или отбора от селцето на баща ми - желанието ни ще е едно и също. Искаме да зарадваме феновете ни, но връчването на титлата не може да повлияе по никакъв начин. За утрешния миг този клуб чака 17 години. И играчите, и публиката, го заслужават. Казвайки всичко това - ще дадем най-доброто от себе си.

