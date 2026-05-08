ЦСКА с нов мегатрансфер! Взима още една голяма звезда на Лудогорец

ЦСКА може да нанесе двоен удар по бившия вече хегемон в Първа лига Лудогорец. „Червените“ вече уредиха защитника на „орлите“ Диниш Алмейда, който ще се присъедини към тима като свободен агент през лятото.

Португалецът, който беше най-стабилният бранител на разградчани през сезона, отказа да поднови договора си с клуба заради офертата от ЦСКА.

Сега „армейците“ обмислят дали да не предложат договор и на друга от звездите на Лудогорец – Педро Нареси. 28-годишният халф също е с изтичащ контракт и ако се стигне до сделка, бразилецът ще се озове на „Армията“ без пари. Нареси, който многократно е носил капитанската лента за „орлите“, беше основен стълб в тима в продължение на близо четири сезона, след като беше привлечен в Лудогорец в края на 2022 година. Той беше закупен от бразилския Сеара за 750 000 евро, а към днешна дата цената му според авторитетния футболен портал „Transfermarkt“ е 1 500 000 евро.

Според източници на „Мач Телеграф“ в Разград вярват, че Педро Нареси ще се върне в Бразилия, след като договорът му изтече, но хора, близки до футболиста, са сигурни, че той би обмислил сериозно оферта от ЦСКА, защото повече иска да остане в Европа.

Очаква се „армейците“ да направят мащабна селекция по време на лятната пауза, а босът на клуба Валтер Папазки няма жали средства за нови попълнения.

