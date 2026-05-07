Тиери Анри с прогноза - ПСЖ или Арсенал

Бившата звезда на Арсенал Тиери Анри смята, че неговият екс-тим не е на нивото на ПСЖ.

Той коментира предстоящия финал в Шампионската лига между двата тима.

Мачът е в Будапеща на 30-и май.

„Арсенал все още не е на нивото на тези момчета, така че трябва да бъдем скромни. Толкова съм щастлив, че сме на финала, така че нека да видим какво можем да направим срещу този изключителен отбор на ПСЖ“, обяви Анри, цитиран от Goal.com.

„Ще ни бъде много трудно да спечелим трофея, но ще се опитаме. Все още не сме губили в Европа, а и не допускаме много голове. ПСЖ обаче е настоящ носител на трофея и няма да се страхува“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com