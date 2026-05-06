Кметът на Мадрид се вбеси заради Арсенал

Кметът на Мадрид Хосе Луис Мартинес-Алмейда разкритикува отпадането на Атлетико Мадрид от Шампионска лига. По време на публично събитие той коментира елиминацията от Арсенал и отправи сериозни обвинения към УЕФА.

Известен като привърженик на "дюшекчиите", Алмейда не скри разочарованието си от съдийството на "Емиратс", като според него редица спорни решения са лишили отбора от шанс за финал.

"Когато видях жребия, си помислих, че ни се е паднал Арсенал, но сгреших - падна ни се да играем срещу УЕФА. А УЕФА ясно показа, че не иска Атлетико Мадрид да бъде на финала на Шампионската лига", заяви той.

Недоволството му се засили с хода на изказването:

"Неразбираемо е как назначиха германски съдия (б.ред. - Даниел Зийберт), при положение че Испания и Германия се борят за пета квота в Шампионската лига. На кого, освен на УЕФА, би му хрумнало да сложи германец за главен рефер и за ВАР съдия? А вчера имаше отсъждания, които според мен не се дължат на това дали съдията е добър или лош, а на предварително взето решение да се навреди на Атлетико Мадрид."

