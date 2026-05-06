Трансферна битка: ЦСКА цака Лудогорец

ЦСКА осигури първото си ново попълнение за новия сезон. „Червените“ са уредили защитника Диниш Алмейда. Португалецът ще дойде на „Армията“ като свободен агент, след като договорът му с Лудогорец изтича през лятото.

Твърди се, че той е отказал предложен му нов контракт от „орлите“, за да приеме предложението на ЦСКА, пише „Мач Телеграф“.

Очаква се 30-годишният централен защитник да подпише договор поне за две години, а лично той настоява за тригодишен контракт.

Привличането на Диниш Алмейда, който беше твърд титуляр за Лудогорец през сезона, означава, че ЦСКА със сигурност ще се раздели с испанеца Адриан Лапеня, който беше трагичен през тази кампания. Възможно е и Делова да си тръгне, защото отказва да подпише нов договор, в който да няма клауза за откупуване. Това означава, че косоварят ще бъде продаден през лятото за сравнително ниска сума, каквато е написана в договора му.

Ръководството на ЦСКА ще направи солиден удар с привличането на Алмейда, който категорично беше най-класният защитник на Лудогорец, което се видя ясно в евротурнитирте.

ЦСКА беше близо до Диниш Алмейда и през 2020 година, но тогава „армейците“ се замотаха и защитникът отиде в белгийския Антверп. По онова време треньор на „червените“ беше Бруно Акрапович, който малко преди това беше спечелил Купата с Локо, а Диниш му беше основен защитник там. В онези години обаче треньорите имаха най-малко думата при трансферите и желанието на Акрапович логично не беше уважено.

