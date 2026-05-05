След 20 години чакане: Мечтата на Арсенал се сбъдна

Арсенал се класира за финала в Шампионска лига, след като отстрани испанския Атлетико Мадрид в полуфиналите на надпреварата.

След равенство 1:1 в първия мач в Мадрид, в реванша „топчиите“ надделяха над своя противник с минималното 1:0, което обаче се оказа напълно достатъчно, за да подпечатат визите си за така мечтания финал в най-комерсилния клубен турнир в Европа.

Това е първо класиране за английския клуб на финал в Шампионска лига от цели двадесет години. Арсенал, който е изключително близо и до титлата в Англия, ще има за съперник победителя от другия полуфинал Байерн – ПСЖ.

