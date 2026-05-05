Спорт

След 20 години чакане: Мечтата на Арсенал се сбъдна

"Топчиите" надделяха с минималното 1:0 в реванша срещу Атлетико Мадрид

След 20 години чакане: Мечтата на Арсенал се сбъдна
Снимка: БГНЕС
05 май 26 | 23:56
239
Агенция Стандарт

Арсенал се класира за финала в Шампионска лига, след като отстрани испанския Атлетико Мадрид в полуфиналите на надпреварата.

След равенство 1:1 в първия мач в Мадрид, в реванша „топчиите“ надделяха над своя противник с минималното 1:0, което обаче се оказа напълно достатъчно, за да подпечатат визите си за така мечтания финал в най-комерсилния клубен турнир в Европа.

Това е първо класиране за английския клуб на финал в Шампионска лига от цели двадесет години. Арсенал, който е изключително близо и до титлата в Англия, ще има за съперник победителя от другия полуфинал Байерн – ПСЖ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема футбол
Още от Спорт
Коментирай