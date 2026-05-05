Гонзо връчва титлата на Левски

Новият шампион на България Левски ще получи трофея лично от кумира на сините фенове – Георги Иванов, информира bTV.

Президентът на Българския футболен съюз ще се завърне на “Георги Аспарухов” след повече от 10 години, за да изиграе една от най-важните роли в празника.

Той ще връчи бленувания трофей на Георги Костадинов, който ще е първият капитан на сините след Елин Топузаков, вдигнал отличието.

27-ата титла на страната ще бъде връчена пред над 17 хиляди зрители. Това ще бъде първо стъпване на “Герена” на Георги Иванов от близо 7 години. За последно легендарният нападател бе на домакински мач на Левски в ръководна роля през 2019 г., когато бе в управата на Локомотив Пловдив.

В своята кариера като футболист Иванов се превърна в символ за левскарите, а един от най-паметните му моменти е “кървавият” гол в дербито с ЦСКА. Гонзо спечели шест титли със синия тим, сред които бе и последната до този момент през 2009 г. Той вкара 135 попадения в 238 мача, ставайки четвъртият най-резултатен играч в историята на Левски.

Плановете са рекордьорът по голове във Вечното дерби със синята фланелка (б.р. 15 попадения) – Георги Иванов, да застане редом до голмайстор №1 на клуба Наско Сираков (б.р. 209 гола) в ложите в сектор “А”. Очаква се след края на срещата двамата да преминат през целия терен, за да вземат участие в награждаването. И към момента организацията около вдигането на титлата продължава с пълна пара. Припомняме, че и миналата година лично президентът Георги Иванов връчи 14-ата титла на Лудогорец.

Мачът в София ще бъде съпътстван и от шпалир от страна на зелените преди срещата. Така бившият първенец ще отдаде почит към Левски, който прекъсна 14-годишната хегемония на разградчани.

