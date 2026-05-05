Славният ЦСКА празнува 78 години. Стоичков написа посланието

ЦСКА отбелязва 78 години от основаването си! На днешния ден през 1948 г. "армейският" клуб започва своето начало, а навръх годишнината си "червените" си спомниха за част от легендарните си фигури, които през последните 12 месеца си отидоха от този свят.

Ето какво написаха от Борисовата градина:

"Скъпи армейци, На днешния ден се навършват 78 години от основаването на любимия ни клуб. На онзи паметен 5 май 1948 година се ражда легендата за най-великия български отбор, превърнал се в символ на слава, дух и гордост! Последните 12 месеца бяха трудни за всички, които обичат "армейската" футболна идея - загубихме фундаментални фигури, писали историята на нашия клуб - Димитър Пенев, Георги Велинов, Стоян Йорданов, Иван Зафиров... Тяхното огромно наследство обаче ни изпълва с гордост и амбиция неотклонно да следваме завета на легендите, оформили аурата на великия ЦСКА. История, писана с талант, страст и безкомпромисна воля за победа. От първата титла още в годината на основаването, през легендарните мачове в Европа - победите над Аякс, Нотингам, Ливърпул и Байерн, до онези вечери на "Армията", когато времето спираше, а сърцата туптяха в червено. Днес - наред с тъгата по големите ни шампиони, все по-силно бушува надеждата за великото бъдеще, което ни очаква със завръщането в историческия ни дом - "Българска армия". Новият ни стадион ще е достоен за величието на клуба и неговите фенове. Той ще отвори нови хоризонти за развитието на отбора и ще кара цялата червена общност да се гордее. Много скоро мечтата на поколения "армейци" ще е реалност! Малко след това честитка имаше и от легендата Христо Стоичков, който публикува своя серия от снимки с червения екип. "Още от дете запали моето сърце, винаги ще бъда верен! Аз обичам ЦСКА! Днес този рефрен ще изпеем всички с "червени" сърца! Честит рожден ден на любимия ни клуб!", написа Камата.

