ЦСКА готви нова лятна селекция

Ръководството на ЦСКА активно подготвя лятната селекция, като отново се очакват сериозни кадрови промени. Новопривлечените футболисти вероятно ще бъдат между четирима и шестима. Основен приоритет за „червените“ е подсилване на ключови позиции, сред които изпъква нуждата от класически плеймейкър.

В клуба държат да привлекат креативен халф, който да организира играта – роля, която от години остава незапълнена. Като водещ вариант се разглежда чуждестранен футболист с доказани качества. За последно подобна фигура в състава бе Тиаго Родригес, а през настоящия сезон тимът не разполага с типичен №10.

Поради новото изискване за участие на млади български състезатели до 23 години, от ЦСКА планират да привлекат и перспективни родни таланти. Сред обсъжданите имена попадат Ивайло Чочев и Диниш Алмейда от Лудогорец Разград.

Очакват се и раздели с част от настоящия състав. Сред играчите, които вероятно ще напуснат, са Улаус Скаршем, Адриан Лапеня, Иван Турицов и Илиан Илиев. Те не успяха да оправдаят очакванията и през по-голямата част от пролетния дял не попадаха в плановете на старши треньора Христо Янев.

Междувременно ЦСКА 1948 обяви, че ще предостави 300 билета за привържениците на ЦСКА София за предстоящия двубой в Бистрица. Пропуските ще бъдат пуснати в продажба днес от 9:00 часа чрез мрежата на Eventim. Домакините уточниха, че в деня на мача билети на стадиона няма да се продават, като в сектор А ще бъдат допускани единствено притежатели на абонаментни карти и членове на клубното сдружение.

Очаква се скоро да станат ясни и цените на билетите за финала за Купа на България. На 20 май от 19:00 часа на стадион Васил Левски ЦСКА ще се изправи срещу Локомотив Пловдив в битка за трофея. През миналата година цените на билетите за финала срещу Лудогорец Разград бяха 50, 30 и 20 лева, като сега се очаква стойностите да бъдат сходни, но в евро.

Предстои и финална координационна среща между СДВР, Професионална футболна лига и двата клуба, на която ще бъдат уточнени цените и разпределението на билетите по сектори. Миналата година „армейците“ бяха подкрепени от около 40 000 зрители срещу Лудогорец Разград, но загубиха финала с 0:1.

