Еду идва на "Герена" с готов списък за селекция
Еду бил готов да започне работа по привличането на всеки, който му бъде посочен от Хулио
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Еду бил готов да започне работа по привличането на всеки, който му бъде посочен от Хулио
На „Герена“ не спират да подсилват състава
"Сините" са заложили стръв на няколко места
Шампионът на България продължава усилено да работи по селекцията за новия сезон
"Сините" се подготвят за атака на евротурнирите
"Мечтаното пътуване" обра овациите на фестивала, днес връчват "Златна палма"
На кои позиции се търсят играчи
Без обаче да се наливат реки от пари
Екип на червените е в Южна Америка
Много рядко се случва подобно нещо ооще от началото
Имало е нови разговори между босовете на тима и испанеца
Чакат се предимно български играчи
От „Герена“ са готови да вземат всичко по-качествено, което си появи на хоризонта
Вече няма и време това да се случи, дори в близките часове сините да успеят да си осигурят подписа на нов играч
Какви попъления търсят сините
Милиони ще струват новите попълнения
Говори главният скаут на „сините“
Какво опитват да решат сините
Железни правила действат в Левски по отношение на селекцията
Старши треньорът набелязал четирима познати в българския футбол играчи