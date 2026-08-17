Историческа селекция за милиони в Левски

Европейският поход на Левски продължава, а заедно с него на „Герена“ не спират да подсилват състава. „Сините“ вече направиха най-скъпата селекция в историята на клуба, като сумата за нови попълнения през това лято надхвърля 3,5 млн. евро.

Към момента е сигурно, че участието на Левски в Европа няма да приключи преди края на януари 2027 г. Това очевидно дава допълнителен стимул на ръководството да осигури по-голяма дълбочина и качество в състава.

Последното ново име е Марко Груич, който подсили халфовата линия и се превърна в осмото лятно попълнение на „сините“. Все още не е ясно дали с него селекцията приключва.

С осемте привлечени футболисти настоящата селекция вече е най-мащабната на „Герена“ от 12 години.

За последно Левски привлече повече нови играчи през 2014 г., когато в отбора пристигнаха цели 12 футболисти – Антонио Аниете, Мигел Бедоя, Роман Прохазка, Борислав Стойчев, Валери Домовчийски, Георги Сърмов, Кристиян Наумовски, Луис Педро, Наджиб Амари, Мирослав Иванов, Радослав Димитров и Стефано Кунчев.

Разликата между двете селекции обаче е огромна. Преди 12 години новите попълнения бяха привлечени без трансферни суми или срещу символични такива. Сега Левски инвестира милиони, пише „Мач Телеграф“.

В основата на рекордната селекция е Рейналдо. За бразилеца Левски плати 1,5 млн. евро на Санта Клара, което го превърна в най-скъпия входящ трансфер в историята на клуба.

Поне в началото нападателят оправдава сериозната инвестиция с представянето си на терена.

Санта Клара е получил още 1 млн. евро от Левски за Сержиньо. Шавеш пък е прибрал 900 000 евро за Кусо.

За Мехди Мубарик „сините“ са платили 120 000 евро на Ал Аин според данните на „Трансфермаркт“.

Само за тези трансфери общата инвестиция на Левски достига малко над 3,5 млн. евро. Подобна сума клубът досега не е плащал наведнъж за нови футболисти в рамките на един трансферен прозорец.

Така настоящата селекция съчетава две сериозни постижения – тя е най-мащабната на „Герена“ от 12 години и едновременно с това най-скъпата в историята на клуба.

Големият въпрос вече е какъв резултат ще донесе сериозната инвестиция. Първите знаци са обещаващи, а продължаващото европейско участие дава възможност на новите попълнения бързо да покажат дали похарчените милиони са си стрували.