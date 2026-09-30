Край! Бомбата за Роналдо е факт

Скандалът около Кристиано Роналдо е факт! Той потвърди, че е решил да напусне лагера на националния отбор на Португалия. 41-годишната суперзвезда обяви това с публикация в социалните мрежи след събитията от последните дни около състава на „мореплавателите“.

Роналдо напусна стадиона в Копенхаген преди тренировката на Португалия днес, въпреки че малко по-рано селекционерът Жорже Жезус заяви на пресконференция, че капитанът ще участва в заниманието.

След това Роналдо потвърди, че става въпрос за негово решение, взето след пресконференцията на селекционера и разговор с президента на Португалската футболна федерация Педро Проенса, пише gol.bg.

„След пресконференцията на националния селекционер и след разговор с президента на Португалската футболна федерация взех решение да напусна лагера на националния отбор. Когато му дойде времето, ще кажа истината на всички португалци за причините, които доведоха до напускането ми на националния отбор, на който винаги съм се посвещавал“, написа Роналдо в Инстаграм.

„Сега е време да пожелая успех на Португалия и на всички мои съотборници без изключение“, добави той.

По този начин Роналдо няма да бъде част от състава на Португалия за предстоящия мач срещу Дания в Лигата на нациите.

Напрежението около капитана на Португалия започна след двубоя с Норвегия, в който той остана на резервната скамейка. В следващите дни Роналдо не тренира нормално с останалите си съотборници, а според Португалската футболна федерация не е имало информация за негова контузия.