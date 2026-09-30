Роналдо готов на луд скандал в Португалия

Кристиано Роналдо е изключително недоволен от начина, по който Жорже Жезус и Португалската футболна федерация са подходили към ситуацията му в националния отбор, твърди Record.

Според изданието напрежението е възникнало заради нарушена предварителна договорка между 41-годишния капитан и новия селекционер на Португалия.

Преди началото на международния период двете страни са се разбрали Роналдо да участва в двата мача, които Португалия играе у дома.

Впоследствие Жезус е променил плана си и е поискал нападателят да пътува с отбора за гостуването на Норвегия. Уговорката е била Роналдо да се появи на терена през второто полувреме.

Това обаче така и не се случи. Португалската звезда остана на резервната скамейка през всичките 90 минути, а след двубоя Жезус обясни, че развитието на срещата го е принудило да вземе различни тактически решения.

Според Record именно неспазената договорка е разгневила Роналдо, който е останал крайно разочарован от отношението към него.

Нападателят е поискал среща лице в лице с Жорже Жезус и представители на ръководството на Португалската футболна федерация. Целта е ситуацията да бъде изяснена и Роналдо да получи яснота за ролята си в плановете на националния отбор.