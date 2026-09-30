Новият национален треньор също буди много въпроси

Атанас Рибарски ще бъде новият селекционер на България, съобщава „Мач Телеграф“. Според изданието той ще замени Александър Димитров, който подаде оставка след нулевото равенство с Естония в Пловдив.

Рибарски води националния отбор до 19 години от началото на октомври 2025 г.

От школата на Берое до европейските турнири

В треньорската си кариера Рибарски е работил като помощник в Ботев (Пловдив). Седем години прекарва в Берое, където заема различни позиции — директор на академията, помощник-треньор и наставник на отбора до 19 години.

След това се присъединява към ЦСКА 1948. Започва като асистент, а впоследствие поема първия състав и го извежда до дебютно участие в европейските клубни турнири.

Рибарски има опит и в мъжкия национален отбор, където е бил анализатор в щаба на Илиян Илиев. Преди да оглави националите до 19 години, е начело на Крумовград.

Предстоят гостувания на Исландия и Люксембург

Следващите изпитания за България в Лигата на нациите са две гостувания. На 3 октомври националите се изправят срещу Исландия, а на 6 октомври играят с Люксембург.