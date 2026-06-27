Истина ли е. България скочи в световната раглиста

Утре ФИФА ще обнови ранглистата на националните отбори, която ще претърпи промени спрямо предишния месец заради мачовете от световното първенство.

Въпреки че България не участва на Мондиала, нашите “лъвове” се изкачват в нея без игра и вече сме 85-и.

От участниците на световното първенство има два отбора, които са зад нас в класацията на световната футболна централа.

Това са Нова Зеландия и Хаити. Представителят на Океания бе по-напред от България до преди няколко дни, но след тежкото поражение с 1:5 от Белгия се смъкна до 86-ата позиция. Хаитяните можеха да ни изпреварят при успех над Мароко, но паднаха с 2:4 и вече са 88-ми.

От останалите участници в САЩ, Канада и Мексико най-близо до България е Кюрасао. Тази малка държава е на 82-ра позиция.

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