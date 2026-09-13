Добра новина за Гришо в битката за топ 100
Григор вероятно ще атакува заключителната част от сезона, намирайки се на 128-о място в света
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Григор вероятно ще атакува заключителната част от сезона, намирайки се на 128-о място в света
По каква систевма стана тази изненада
Най-добрият български тенисист се срина до №170, но шансът за обрат остава
Българинът подчерта, че въпреки срива в класацията, гледа на ситуацията с различна перспектива
Стана новият шампион в Монте Карло и №1 в световната ранглиста при мъжете
Най-лошият ранкинг за Григор от години
Ситуацията около най-добрия български тенисист става все по-критична
Най-добрият български тенисист се срина
И двамата загубиха позиции в световната ранглиста
Промяна в световната ранглиста на ATP
Напоследък на Димитров не му върви
Номер 1 в света остава испанецът Карлос Алкарас
Това му се случва за първи път от години
Срина се до № 37
Григор Димитров изпадна от Топ 30 на световната ранглиста за първи път от над две години
След US Open има значителни промени в ранглистата на ATP
Ето къде се класира най-добрата българска тенисистка в световната ранглиста
Димитров е с 2045 точки в световната ранглиста
Засега го изпреварват само Федерер и Надал
16-годишният българин наистина е №1