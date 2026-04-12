Нова ера в тениса. Яник Синер взе короната на Алкарас

Яник Синер е новият шампион в Монте Карло и №1 в световната ранглиста при мъжете. Италианецът затвърди отличната си форма в последния месец, печелейки трета поредна Мастърс титла след Индиън Уелс и Маями - този път побеждавайки на финала миналогодишния шампион Карлос Алкарас със 7:6(5), 6:3 за два часа и 15 минути.

Първият сет бе титаничен и много драматичен. Алкарас започна по шампионски с ранен пробив, но Синер веднага се окопити. Стигна се до тайбрек, в който италианецът поведе с 5-2 точки. При 6-4 в своя полза, Синер направи непредизвикана грешка в близост до мрежата, но Алкарас веднага върна "услугата", правейки двойна грешка за край на сета, продължил близо час и 15 минути.

И във втората част испанецът първи проби, но от 3:1 в своя полза не взе повече гейм до края на сета.

И двамата направиха много непредизвикани грешки - 45 на сметката на Алкарас срещу 38 за новия шампион в Монте Карло. Италианецът не направи нито един ас срещу три за Алкарас, който обаче допусна и пет двойни грешки срещу само две за Синер. Алкарас имаше 20 печеливши удара срещу 13 за Синер.

Това беше 17-и мач между двамата най-добри тенисисти в момента, като италианецът спечели своята седма победа, но общият баланс все още е в полза на Алкарас. Последните два успеха обаче са за Синер, който победи и на финалния Мастърс в края на миналата година. Италианецът взе титлата на Алкарас, който бе победител в Монте Карло преди година.

Синер спечели 1000 точки за ранглистата на АТP, както и 974 370 евро от наградния фонд.

От понеделник Синер ще бъде новият №1 при мъжете и отправи ясно послание на съперника, че е готов за силен сезон на червено. Алкарас го победи миналата година във финала на Ролан Гарос след епичен петсетов обрат.

