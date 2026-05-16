Каспер Рууд прегази съперник и полетя към финала в Рим

Каспер Рууд се класира за финала на турнира от сериите Мастърс 1000 в Рим след разбиваща победа с 6:1, 6:1 над италианеца Лучано Дардери. Норвежецът не остави никакви шансове на съперника си и приключи двубоя експресно въпреки краткото прекъсване заради дъжд. На финала Рууд ще срещне победителя от сблъсъка между Яник Синер и Даниил Медведев, който бе спрян заради лошото време. Турнирът в италианската столица е със награден фонд от 8,235 млн. евро.

Рууд влезе в мача със серия от три загубени полуфинала в Рим, но този път не допусна колебание. Норвежецът доминираше още от първите разигравания и пречупи Дардери, който изглеждаше изтощен след тежкия си предишен мач.

27-годишният тенисист е само на една победа от втората си титла от Мастърс 1000. През миналата година той триумфира в Мадрид, а сега затвърди статута си на един от най-силните играчи на клей в света.

С достигането до финала в Рим Рууд вече има мачове за титлата на всички три турнира Мастърс 1000 на червени кортове - Монте Карло, Мадрид и Рим. Той игра финал в Монте Карло през 2024 година и стана шестият активен тенисист с подобно постижение.

"Чувството е страхотно. Съжалявам за Лучано, който играеше у дома, но днес просто нямаше достатъчно енергия. Нормално е, защото само преди ден игра до 2:30 през нощта. Той направи страхотен турнир. За мен това е десети полуфинал на Мастърс 1000 и използвах този опит, за да се наложа", каза Рууд след победата.

На финала норвежецът най-вероятно ще се изправи срещу световния номер едно Яник Синер. Италианецът влезе в полуфинала срещу Даниил Медведев със серия от 32 поредни победи на турнири от Мастърс 1000, но двубоят им бе прекъснат заради дъжд при преднина на Синер в третия сет и ще бъде доигран по-късно днес.

