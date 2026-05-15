Челси увеличи натиска върху Чаби Алонсо

Чаби Алонсо, който води в последните години Байер Леверкузен и за кратко Реал Мадрид, е поискал гаранции за спортния проект на отбора, преди да даде финално съгласие. Специалистът иска да се подсигури, след като бе уволнен от Реал само след седем месеца, въпреки че имаше тригодишен договор с клуба от испанската столица.

Челси е на девето място в класирането на Висшата лига, като няма да играе в Шампионската лига през следващия сезон, като това е идеален момент да се изгради нов състав на "сините". Ръководството на Челси направи списък с петима евентуални кандидати за мениджърския пост на тима, като първи е Шаби Алонсо, но в него присъстват още Андони Ираола от Борнемут и Марко Силва от Фулъм.

Шаби Алонсо стана шампион като футболист с Ливърпул, Реал Мадрид и Байерн Мюнхен, като треньор изведе Байер Леверкузен до титлата в Бундеслигата през 2024 година. С германския тим той стигна и до финал в Лига Европа, който бе загубен от италианския Аталанта с 0:3.

Челси смени няколко пъти треньора си през сезона, а в събота ще играе финал за ФА Къп срещу Манчестър Сити.

