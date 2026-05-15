Жозе Моуриньо с шокиращо изявление за Реал М

Наставникът на Бенфика Жозе Моуриньо коментира слуховете около евентуалното му назначение в Реал Мадрид.

Двукратният европейски клубен шампион ще изиграе последния си мач от сезона в португалското първенство в събота срещу Ещорил, а специалистът има възможност да продължи престоя си при "орлите".

"Да, получих предложение за удължаване на договора от Бенфика в сряда. То беше предадено на моя агент (Жорже Мендеш), но не исках да го разглеждам, изучавам или анализирам. Ще правя това едва от неделя. Контакт от Реал Мадрид? Не, моят агент се срещна с Бенфика и ми каза, че има официална оферта, която ще изпрати. Отговорих му, че към момента не я искам и да я изпратят в неделя", коментира Моуриньо, цитиран от А Бола в петък.

Той отново заяви, че от ръководството на 15-кратния клубен шампион на Европа не са влизали в контакт с него.

"От Реал Мадрид не са ми казали нищо, но щях да им отговоря по абсолютно същия начин. Ще започна да мисля за това от неделя", каза още Жозе Моуриньо, който пое "орлите" през настоящата кампания.

Португалецът беше начело на "белите" между 2010 и 2013 година, като спечели титлата и купата на Испания.

