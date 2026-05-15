Веласкес отсече: Излизаме за победа

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели очакванията си за предстоящия мач срещу ЦСКА от предпоследния кръг в Първа лига. Срещата на Националния стадион "Васил Левски" е утре, 16 май от 16:00 часа.

Ето какво каза испанецът на пресконферанцията преди двубоя с "червените":

"Ще подходим сериозно, както показваме във всички мачове досега. Отговорихме по изключителен начин на мача срещу Лудогорец. Няма значение как ще завърши мача, отношението на момчетата е изключително. С нашите оръжия и силните ни страни излизаме за победа в утрешния мач.

Трябва да изглеждаме професионално и да подхождаме отговорно. Нещо, което отборът показва и демонстрира във всяка една ситуация. Станахме шампиони, след което изиграхме невероятен мач на нашия стадион в следващия кръг. Фактори, които са извън нашия контрол, ни лишиха от равенството. В следващия мач, на един много труден терен, завършихме наравно. Можехме да спечелим. Това са едни момчета, които са сериозни професионалисти, уважават професията си и клуба, в който играят. С тях се работи лесно в това отношение.

Наясно съм със стартовия състав. Само Стипе Вуликич и Гашпер Търдин няма да вземат участие. Най-хубавото е, че в общи линии не бяхме преследвани от контузии през сезона.

Това е различен мач. Вече сме шампиони, а на тях им предстои финал следващата седмица. Нямаме представа на кои 11 ще разчитат, защото вариантите при тях са страшно много. Няма да се спирам толкова на индивидуалностите в противниковия отбор. Напълно наясно сме как ще изглеждат като отбор на терена. Фокусът е върху нашия отбор.

Не искам да се сравнявам с абсолютно никой. Уважавам всички колеги в професията. Всеки един е отговорен за действията си. Ще покажем уважение към шампионата. Ще се отнесем с другите отбори по начин, по който искаме те да се отнасят към нас. Винаги излизаш за победа, с всички свои инструменти и оръжия. Това е, което ми се струва нормално. Това е, което винаги се опитваме да правим.

Изключително съм щастлив от футболистите, с които разполагам. Те направиха отличен сезон и имат огромна заслуга. Не е сега моментът да обсъждаме селекцията.

Сангаре се включи добре. Той идва след дълъг период на контузия. Говорих преди мача с него, беше трудно да изиграе повече от 45 минути. Анализирайки какво ще предложи срещата, предпочетохме да стартира и вече на почивката да търсим смяна. Развива се нормално, предвид контузията, която имаше.

Ние сме професионален отбор. Колективът е над всичко. Оттук насетне наблюдаваме ситуацията по най-нормален начин. С отговорност, професионализъм и с уважение към работата, която извършват всички. Между двата мача с Лудогорец направихме осем промени в стартовия състав. Не правим нещо, за да подарим на някого минути или да трупа опит. Целта е ясна и не трябва да я забравяме - да играем добре и да печелим. Аз съм доволен от всички футболисти. Ще подходим логично в избора на състав за утре. Ясно е, че ще има играчи, които ще играят повече. Стартират 11 и можеш да направиш 5 смени.

Огромно уважение изпитвам към Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948. Лудогорец разполага с изключителен бюджет, ЦСКА - също. На базата на възможностите, считам че ЦСКА 1948 правят много добър сезон и заслужено са на това място".

