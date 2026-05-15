Победа без настроение. Реал продължава да буксува в сянката на Барса

Реал Мадрид постигна очаквана победа с 2:0 над последния в класирането Овиедо, но успехът не успя да върне спокойствието около „кралския клуб“, който продължава да преживява напрегнати дни след загубата от Барселона и скандалите на тренировъчната база.

„Белия балет“ изигра срещата в доста умерено темпо и без особена агресия, сякаш мислите на отбора вече са далеч от терена. Въпреки това мадридчани стигнаха до трите точки и вече имат 80 в актива си, като остават втори два кръга преди края на сезона.

Килиан Мбапе отново беше във фокуса на вниманието. Френската звезда, срещу когото вече дори има фенска петиция за раздяла с клуба, започна от пейката и се появи в игра в 69-ата минута. Камерите уловиха усмихнатия му вид още преди включването му, което подсказа, че нападателят поне публично не изглежда притеснен от напрежението около името му.

Подценяване и пропуски преди почивката

Изненадващо именно Овиедо можеше да открие резултата. В 39-ата минута опитният Начо Видал се озова на отлична позиция, но от близка дистанция прати топката над напречната греда. Реал наказа пропуска малко преди почивката. В 44-ата минута Брахим Диас отне топката край тъчлинията, напредна и подаде към Гонсало Гарсия. Младият нападател реагира мигновено и с прецизен удар до гредата не остави шанс на Аарон Ескандел за 1:0.

Белингам сложи точката

След паузата темпото остана ниско, а Реал не изглеждаше особено мотивиран да натиска. Овиедо дори пропусна нова отлична възможност чрез Начо Видал, който стреля покрай гредата в 63-ата минута. Всичко приключи десет минути преди края. Килиан Мбапе комбинира с Раул Асенсио, а топката стигна до Джуд Белингам. Английският национал елиминира защитник и с хладнокръвен удар оформи крайното 2:0. В последните секунди Мбапе също беше близо до гол, но ударът му премина покрай страничната греда.

