Футболна треска превзема България! Две трети ще гледат Мондиал 2026 на живо

Българските почитатели на футбола вече се настройват на вълна за Световното първенство през 2026 г., а ново международно проучване показва, че интересът към турнира у нас е изключително силен. Данните на Paysafe сочат, че 66 процента от анкетираните българи планират да гледат повечето или всички мачове на живо - резултат, който почти достига световната средна стойност от 70 процента.

Изследването показва още, че Мондиалът все повече се превръща не просто в спортно събитие, а в огромно дигитално преживяване, което променя начина, по който хората гледат, пътуват, играят и харчат пари.

Футболът влиза и в офиса

Проучването показва, че много българи няма да се откажат от мачовете дори по време на работа.

Сред работещите респонденти 57 процента заявяват, че ще продължат да изпълняват служебните си задължения, но въпреки това ще намерят начин да следят поне част от двубоите през работния ден.

Още 14 процента планират да си вземат отпуск или да пренаредят ежедневието си, за да не пропуснат срещите на живо.

Най-запалените фенове дори подготвят пътувания. Според данните 6 процента от анкетираните възнамеряват да заминат в чужбина, за да гледат мачове директно от стадионите.

При плащанията най-предпочитани остават дебитните карти, използвани от 67 процента от пътуващите фенове, следвани от електронни разплащателни решения като PaysafeCard.

Мондиалът превзема и виртуалния свят

Футболната еуфория ще се пренесе и във видеоигрите.

В световен мащаб 58 процента от анкетираните планират да играят поне една футболна видеоигра по време на Световното първенство, а 56 процента очакват да похарчат повече средства за дигитално съдържание, виртуални предмети и валута в игрите.

И в България интересът към виртуалния футбол е сериозен.

44 процента от анкетираните възнамеряват да играят EA FC, а 46 процента посочват eFootball и Football Manager.

Данните показват, че феновете вече не се ограничават само до гледането на мачове, а все повече търсят интерактивни преживявания около любимия спорт.

Бизнесът се готви за новата футболна реалност

Според анализа на Paysafe промените в поведението на феновете създават нови възможности за бизнеса.

Компаниите в сферите на спорта, медиите, игрите и дигиталната търговия ще трябва да предлагат все по-бързи, удобни и сигурни дигитални услуги, за да отговорят на очакванията на потребителите.

„Световното първенство по футбол през 2026 г. се очертава като нещо много повече от просто спортно събитие. То ще обедини фенове по целия свят – не само пред екраните, но и в пътувания, игри и ежедневни дигитални моменти“, коментира Джакомо Остин.

По думите му компаниите, които успеят да направят тези преживявания бързи, лесни и сигурни, ще спечелят доверието на потребителите по време на турнира.

Проучването обхваща 3850 респонденти от 12 държави, сред които България, САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Бразилия и Мексико. Интервютата са проведени онлайн през ноември 2025 г. сред пълнолетни хора, които проявяват интерес към Световното първенство по футбол през 2026 г.

