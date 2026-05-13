Левски пак не би Лудогорец

Двата най-коментирани отбора в родното футболно първенство – Лудогорец и Левски – не излъчиха победител и завършиха наравно 1:1 в поредния мач помежду си от шампионската група на efbet Лига. Двубоят предложи много емоции на феновете, като Хуан Переа откри резултата за столичния тим в средата на първата част, а десетина минути преди края на срещата Дерой Дуарте възстанови равенството.

Равностойна битка на терена

Срещата между „зелени“ и „сини“ премина под знака на пълна равностойност, като периодите на надмощие се сменяха динамично и в двата лагера. Според спортните анализатори поделянето на точките е напълно логичен и справедлив завършек на сблъсъка с оглед на показаното от футболистите на терена.

Двата състава се хвърлиха в атаки от самото начало, но здравата тактическа дисциплина и острите единоборства белязаха по-голямата част от игровото време. Голът на Переа даде временно самочувствие на символичните гости, но шампионите от Разград показаха характер и успяха да се върнат в мача благодарение на късното попадение на Дуарте.

Традицията се запазва: Разградчани без загуба от Левски

Въпреки че равенството лиши „сините“ от пълния комплект точки, мачът донесе известен повод за гордост на столичани. С гола на Хуан Переа тимът на Левски за първи път през настоящия сезон успя да разпечата вратата на Лудогорец.

Въпреки това, голямата цел – победа над действащия шампион – отново остана недостижима. Статистиката от кампанията показва пълно надмощие за разградчани. В изиграните общо шест мача между двата тима във всички турнири през сезона, Лудогорец записа четири победи с по 1:0 и две равенства (0:0 и 1:1). По този начин разградчани останаха напълно непобедени от синия съперник през цялата кампания.

