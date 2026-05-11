Голям проблем в ЦСКА

Футболисти от дублиращия отбор ще попълнят групата на ЦСКА за домакинството на ЦСКА 1948 в сряда от 14:45 часа. Както е известно, цели петима играчи няма да бъдат на разположение на Христо Янев заради наказания за натрупани жълти картони.

Това са Анжело Мартино и Бруно Жордао (б.а. – изтърпяват втори мач от санкция), Джеймс Ето’о (б.а. – ще е аут и срещу Левски), Лео Перейра и Сантяго Годой. Така в основния състав остават само 17 състезатели, като един от тях е ненужният Скаршем. Днес от 18:00 ч. ЦСКА II гостува на Миньор Пк и се очаква някои от водещите играчи да не вземат участие в този мач, за да седнат на пейката на националния стадион в сряда.

Христо Янев коментира пред журналисти темата с петимата наказани след победата с 1:0 над ЦСКА 1948 в Бистрица в петък: „Ако вие ми дадете друго решение, бих го приел на драго сърце. Такъв е форматът на първенството, ние сме длъжни да се съобразим с него. Искаме да имаме всички налични футболисти за финала за купата и това е планът, който имаме“.

