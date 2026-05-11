Битка за билети за финала на Купата на България

Феновете на ЦСКА влизат в битка, от която зависи колко места още ще получат "червените" за финала на Купата с Локомотив Пловдив.

"Армейците" искат 3 трибуни и смятат, че на "смърфовете" ще им стигне сектор Б. "Черно-белите", които са символичен домакин по регламент, настояват за 2 - централната и южната.

Вчера стана ясно, че продажбата на пропуските стартира днес. И то само с два сектора - Б и Г. Цената на пропуските в тях е по 12 евро.

Който вземе повече - ще получи възможност да се разшири, пише "Мач Телеграф".

"В системата на Eventim.bg се пускат в продажба следните сектори и блокове:

Сектор Б (за привърженици на Локомотив Пловдив) - блокове 19, 20 и 21, с готовност (при изчерпване) да се отворят блокове 22, 23 и 24

Сектор Г (за привърженици на ЦСКА) - блокове 37, 38, 39, 40, 41 и 42″, написаха от ПФЛ и допълниха: "Продажбата на билети за останалите сектори и блокове, включително и зони Лъвчета", ще стартира, след като окончателно бъде одобрен охранителният план за мача".

Според информациите, в 13:00 часа ще има нова среща и на нея ще се реши как ще се продават останалите билети, в зависимост как вървят пропуските до този момент.

