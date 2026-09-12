Обявиха групата на Левски за мача със Славия
Дербито е от 20 часа в Овча купел
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Дербито е от 20 часа в Овча купел
Атрактивният спектакъл е част от съпътстващата програма на Националния шампионат по презентиране, организиран от Международния младежки център - Стара...
Той ще се състои на 26 септември на малката сцена на Vidas Art Arena
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