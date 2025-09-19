Веласкес взе важно решение за Левски

Хулио Веласкес определи групата на Левски за дербито с Лудогорец тази вечер.

"Сините" ще разчитат на най-новата си звезда - алжирският халф Акрам Бура. Алжирският национал за първи път намира място в разширения състав на Веласкес. Той подписа договор с клуба по време на паузата за националните отбори, а след това не бе в групата за гостуването на Локомотив София миналия уикенд.

В групата на Левски не намери място македонският централен защитник Никола Серафимов.

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Майкон, Кристиан Макун, Вандерсон Цунами, Асен Митков, Мустафа Сангаре, Евертон Бала, Гашпер Търдин, Алдаир Невеш, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Акрам Бурас, Кристиан Димитров, Оливер Камдем, Борислав Рупанов, Марин Петков, Карл Фабиен, Радослав Кирилов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com