Продължения пратиха Атлетик Билбао напред за Купата на краля

Атлетик Билбао си осигури място на осминафиналите в турнира за Купата на Испания след трудна победа с 1:0 като гост на третодивизионния Оуренсе. Баските не успяха да пречупят съпротивата на домакините в редовното време и трябваше да чакат продълженията, за да стигнат до успеха.

Решаващото попадение падна в 105-ата минута и бе дело на Яурегизар, който донесе облекчение за тима от Билбао след напрегнат и равностоен двубой. През по-голямата част от срещата Атлетик владееше инициативата, но срещна сериозни трудности в завършващата фаза.

В друг мач от третия кръг на надпреварата втородивизионният Бургос поднесе изненада, след като отстрани Хетафе с домакинска победа с 3:1. Тимът от Мадрид се превърна в деветия представител на елита, който напуска турнира още на този етап, което допълнително подчертава непредсказуемия характер на надпреварата.

