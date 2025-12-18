Тим от Ла Лига изхвърча от Купата на Краля

Втородивизионният Бургос поднесе една от изненадите в 1/16-финалите за Купата на Краля, побеждавайки Хетафе с 3:1.

Гостите от Ла Лига поведоха в 32-ата минута чрез Алекс Санкрис и изглеждаше, че ще оправдаят статута си на фаворит. Бургос обаче успя да се върне в мача в най-подходящия момент. В добавеното време на първата част домакините получиха дузпа, която Давид Байестерос реализира хладнокръвно за 1:1.

След почивката инициативата премина изцяло в ръцете на Бургос. Резервата Иниго Кордоба се превърна в герой за тима си, като отбеляза и двете попадения през второто полувреме, с които оформи крайното 3:1 и сложи точка на участието на Хетафе в турнира.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com