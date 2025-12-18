Това ли е новият треньор на Манчестър Сити

Мениджърът на Челси Енцо Мареска е един от водещите кандидати за заместник на мениджъра на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола, ако той напусне клуба това лято, според The ​​Athletic.

Според източник, има нарастваща вероятност този сезон да е последният за Хосеп Гуардиола в Манчестър Сити. Окончателно решение вероятно ще бъде взето към края на сезона. Манчестър Сити разработва планове, в случай че това стане реалност.

Договорът на 54-годишния Хосеп Гуардиола с Манчестър Сити е до юни 2027 г. Испанският мениджър е начело на отбора от 2016 г.

