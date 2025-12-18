Божидар Андреев със сензационни думи за допинга

Бронзовият олимпийски медалист по вдигане на тежести Божидар Андреев призна, че съзнателно е приел забраненото вещество местеролон, но категорично отрече това да е било с цел спортно предимство. Пред bTV щангистът обясни, че е направил това след Олимпийските игри в Париж, за да помогне за създаването на семейство.

„Да, знаех, че съм приел това вещество. Това е след олимпиадата вече, след като спечелих медал и като приключих вече с щангите. Реших да създавам семейство и защото жена ми не можеше да забременее, реших да взема мерки. Взех това нещо, за да създам семейство. Успях и ми се роди една прекрасна дъщеря", заяви Андреев.

Допинг тестът, който се оказва положителен, е направен на 15 октомври – ден преди спортистът да обяви раждането на дъщеря си Мария. Малко след Олимпиадата той е прекратил активната си кариера, но е обмислял завръщане за европейското първенство през пролетта на следващата година.

„По принцип това вещество с нищо не може да ми помогне в щангите. Не съм го взел това нещо, за да вдигам щанги. Защото аз мога и без такива работи да вдигам щанги и съм го доказвал и показвал."

„Дойдоха на 15 октомври. Вече бяхме решили да почнем да вдигаме щанги и дойдоха да ми вземат проба. На 25 октомври пак дойдоха. Излезе, че първата е положителна. Дал съм обяснение за какво става въпрос, надявам се там вече да ме разберат. Въобще не знам какво наказание ще има, описал съм всичко, решението е от тях."

