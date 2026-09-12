Родна футболна звезда се връща след голям допинг скандал
Това официално ще стане през юни
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Това официално ще стане през юни
Как щангистът обяснява случилото се
Скоро истината ще излезе наяве, казва състезателят по гребане
Нов резил в спорта ни. Световният шампион по гребане за младежи до 23 г. от 2021 г. Емил Нейков е дал положителна допинг проба, съобщава международн...
Наказаха за 3 години Радина Томова
Какво решение е взето от тенисиста
Легендарният играч каза къде е проблемът
Джокович остава фокусиран върху предстоящия сезон
Юношата на Шахтьор Донецк е заплашен от наказание до 4 години
Но наказанието е странно
Каква е причината
Предложението е внесено в Националния антидопингов център
Взети са проби на спортисти от САЩ, Франция, Китай, Австралия и Великобритания
Историята е неочаквана и изненадваща
Гори за олимпиадата в Париж
По-рано изтече информация за четиригосишно наказание
Новината е разпространена официално и от клуба
Отново става въпрос за Юндер Бейтула
Това твърди телевизия ARD
Шведски журналист наклевети българката в ефир, че била "натъпкана с допинг" при скока си от 209 см в Рим