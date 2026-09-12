Божидар Андреев със сензационни думи за допинга
Как щангистът обяснява случилото се
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Как щангистът обяснява случилото се
Олимпийската премия на щангиста е платена
Божидар Андреев ще участва в нова категория на световното
Бронзовият медалист от Игрите в Париж Божидар Андреев се ожени. Това става ясно от клипчета в социалните мрежи.На видеата се вижда как Божидар и любим...
Божидар Андреев допусна, че все пак има вероятност да продължи спортната си кариера
Какво следва за щангиста
Той направи шест успешни опита и бе единственият с такова постижение в състезанието
Андреев коментира оставането си без медал в Токио
Класира се пети в категорията си по щанги в Токио
Липсата на военна служба малко спира нещата, смята Божидар Андреев
Божидар Андреев
Силни болки в палеца са причината Божидар Андреев да отпадне от участие на Световното първенство по вдигане на тежести в Хюстън. Божидар, който е млад...