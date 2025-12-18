Сериозна новина зарадва родните футболни клубове

Българските футболни клубове ще си разделят 3,520 милиона евро от Фонд „Солидарни плащания на УЕФА“ през месец март 2026-а година, обяви днес по време на жребия за четвъртфиналите в турнира за Купата на България президентът на Професионалната футболна лига (БПФЛ) Атанас Караиванов.

По принцип тези суми по това перо пристигат през януари или февруари всяка година, но сега от УЕФА са обявили, че парите ще бъдат преведени през месец март.

Тази сума е около 70 % от всички пари, които Европейската централа ще изпрати към българските отбори. Въпросните малко над три милиона и половина евро ще бъдат разпределени между отбори от Първа и от Втора лига, но колко ще вземат втородивизионните тимове, ще решат тези от елита на свое съвещание през януари, уточни още Караиванов и каза, че сумата може да бъде предвидена вече в бюджетите за месец март. Останалите приблизително 30 на сто от този фонд ще дойдат през юни и юли, като те ще се разделят само между отборите от елита.

„През миналата година средствата бяха малко повече. сумата се калкулира на базата на спортния баланс и финансовото постижение на най-добрия клуб от всяка страна, който играе в групова фаза на клубните турнири на УЕФА“, обясни начинът на формиране на размера на средствата Караиванов.

Той добави, че на първото съвещание на Лигата след Нова година ще бъдат обсъждани още важни въпроси като нови промери в Наредбата за първенствата и турнирите от следващия сезон, евентуално увеличаване на парите от ТВ-права и други, а на самото съвещание ще присъства и президентът на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов.

Парите за efbet Лига като телевизионни права са 7 милиона лева, а тази година в турнира за Купата на България наградният фонд е 720 хиляди лева. От тях 648 хиляди лева се разпределят между отборите, в това число и участниците на финала за трофея, както и за участниците в мача за Суперкупата на страната.

