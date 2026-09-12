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Колко пари ще си разпределят от УЕФА
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Колко пари ще си разпределят от УЕФА
Кристиано Роналдо ще прибира по 200 милиона евро
"Левски" е погасил 4 от 34 вноски
ФИФА прави фонд за подпомагане на националните федерации поради загубите от коронавируса
Здравето обаче е над всичко, категоричен е Ангел Петричев
Мадрид. Реал Мадрид спечели Десетата през миналия сезон, като за 10 поредна година е и най-богатият футболен клуб в света. В същото време Манчестър Ю...